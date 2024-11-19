Президент отмечает, что это должна быть личность, которая будет пользоваться доверием военных и общества.

В Украине необходимо назначить военного омбудсмена в ближайшее время. Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский, выступая в Верховной Раде Украины.

Он отметил, что Министерство обороны и военное командование должны избрать и назначить военного омбудсмена. По его словам, это должен быть человек, которому будут доверять. "Личность, которая будет пользоваться, прежде всего, доверием военных, доверием всего общества. И я жду этого в ближайшее время", - подчеркнул Зеленский.

По его словам, в Силах обороны должны быть "конфиденциальные возможности" для наших воинов решать проблемы, возникающие из-за нарушения прав.

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Военный омбудсмен - что известно

Как сообщал УНИАН, министр обороны Рустем Умеров 18 ноября сообщил об объявлении в ближайшее время кандидатуры на должность военного омбудсмена, который будет заниматься защитой прав военнослужащих. По его словам, есть несколько кандидатов.

Он также отмечал, что сейчас главный приоритет заключается в защите страны, но Министерство обороны Украины планирует отойти от болезненных для населения практик, в частности, благодаря цифровизации уменьшить количество фактов "бусификации" на улицах украинских городов.

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