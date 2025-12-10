Полиграф, легенда и побег: WSJ раскрыл, как СБУ провернула дерзкую 'Паутину'

Украина незаметно завезла дроны в Россию, разместила их в сборных кабинах на грузовиках и нанесла удары по четырем аэродромам одновременно.

СБУ провела одну из самых сложных тайных операций в современной истории войны - масштабную атаку дронами на российские военные аэродромы, во время которой были уничтожены или повреждены десятки самолетов. Детали спецоперации "Паутина" впервые стали известны благодаря свидетельствам участников, пишет The Wall Street Journal.

Все началось с того, что российский водитель грузовика в панике позвонил логисту Артему Тимофееву - украинцу, который проживал в РФ. Крыша кабины на кузове его грузовика внезапно съехала, открыв спрятанный груз. Мужчина кричал в трубку:

"Под крышей дроны".

Тимофеев сделал вид, что ничего не знает, но на самом деле именно он был ключевым звеном Службы безопасности Украины на территории России.

В Киеве в этот момент нервно следили за развитием ситуации: если бы водитель поднял тревогу или рассказал кому-то о находке, операция могла бы провалиться. Для него срочно придумали правдоподобную легенду - что это охотничьи кабины с дронами для отслеживания животных. Вскоре водитель прислал фото: крыша на месте. Операция продолжилась.

Как работала "Паутина"

СБУ создала сложную логистическую систему для доставки в Россию сотни дронов и восьми специальных сборных кабин, замаскированных под домики. Их тайно перевозили через границу, пользуясь коррупционными схемами российских таможенников. Детали собирали уже на территории РФ - этим занимались Тимофеев и его жена.

Кабины оборудовали солнечными панелями и аккумуляторами, дроны - системами связи, что позволяло управлять ими из Киева. Лишь несколько человек знали всю картину операции.

Пять грузовиков отправились в разных направлениях по России в конце мая. 1 июня оттуда одновременно взлетели более 100 дронов и атаковали четыре российских аэродрома. За час украинские операторы уничтожили или вывели из строя десятки самолетов. По оценке СБУ - 41 самолет был подбит или поврежден, более десятка уничтожено.

Тимофеевы - семья, ставшая центром операции

Артем и Екатерина Тимофеевы - украинцы, которые переехали в РФ после экономического кризиса 2014 года. Они свободно владели языком и имели российские паспорта, что помогло им избежать подозрений. Перед началом операции их везли во Львов и проверяли на полиграфе.

В Челябинске Тимофеев создал логистическую компанию, нанимал водителей, обустраивал склад и незаметно руководил развертыванием "Паутины". Водители даже не догадывались, что перевозят.

Бегство и последствия

После атаки российские власти объявили Тимофеева в розыск - но было поздно. За несколько дней до операции он и Екатерина пересекли границу с Казахстаном под видом путешествия, взяв лишь самое ценное - включая шотландского прямоухого кота и собаку породы Ши-цу.

Операция "Паутина" - главные новости

Операция "Паутина" стала прорывом в репутации СБУ. Под руководством Василия Малюка украинская спецслужба превратилась из постсоветской структуры в орган, способный на сложные, технологически инновационные операции - от подрыва Керченского моста до уничтожения российских генералов.

Как сообщал УНИАН, спецоперация СБУ "Паутина" состоялась 1 июня. Ее ход контролировал лично президент Владимир Зеленский, а руководил подготовкой и проведением "Паутины" непосредственно Малюк.

"Хлопок" был на аэродромах "Белая", "Дягилево", "Оленья" и "Иваново". В результате операции был поражен 41 самолет РФ, или 34% всей стратегической авиации противника. Среди них - Ту-95, Ту-22М3 и Ту-160, которыми оккупанты обстреливали мирные украинские города, а также уникальные вражеские самолеты-разведчики А-50.

