Также санкции будут касаться лиц, причастных к разрушению парков Севастополя.

В Украине готовят ограничительные меры против 30 физических и юридических лиц из Российской Федерации, причастных к незаконному строительству Керченского моста.

Об этом сообщает Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

Так, в среду, 8 сентября, на заседании правительство одобрило для внесения на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны пакет санкций против 24 юридических и 6 физических лиц. Эти лица причастны к незаконному сооружению и эксплуатации так называемого "моста через Керченский пролив", организации сообщения временно оккупированного Крыма с территорией РФ и незаконной перепланировке парковых территорий и объектов культурного наследия на территории Севастополя.

Проект решения подготовлен Министерством по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины по результатам совместной работы с Министерством иностранных дел и другими государственными органами.

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Применение санкций к соответствующим юридическим лицам, в случае выявления у них имущества на территории Украины, сделает невозможным пользование им, запретит проведение экспортно-импортных операций, сделает невозможным вывод капиталов за пределы территории Украины, остановит выполнение экономических и финансовых обязательств и лицензированной деятельности на территории Украины, говорится в сообщении.

В то же время применение санкций к указанным физическим лицам сделает невозможным их въезд на территорию Украины, заблокирует возможность распоряжаться имуществом, которое находится на территории Украины. К тому же, указанным физическим лицам и лицам, которые прямо или косвенно ими контролируются или действуют в их интересах, будет запрещено участие в приватизации и аренде государственного имущества.

Санкции предлагается применить сроком на 5 лет.

После принятия соответствующего решения СНБО и вступления в силу, Министерство иностранных дел должно проинформировать об этом решении компетентные органы Европейского Союза, Соединенных Штатов Америки, Канады и других государств с целью рассмотрения ими вопроса о введении аналогичных ограничительных мер.

Незаконное строительство Керченского моста в оккупированном Крыму

15 мая 2018 года президент РФ Владимир Путин открыл автомобильную часть Керченского моста. О необходимости построить переход через Керченский пролив Путин заявил сразу после оккупации Крыма - в марте 2014 года. Его обещали построить к 2018 году, а сдать в эксплуатацию - летом 2019 года. Наличие моста негативно повлияло на работу украинских портов в Мариуполе и Бердянске, поскольку не все корабли могут пройти под этим сооружением.

Мост протяженностью 19 км соединяет оккупированный украинский полуостров и Краснодарский край РФ. Стоимость его строительства составляла 6,9 млрд российских рублей.

США и страны Евросоюза осудили строительство Крымского моста, назвав его нарушением государственного суверенитета Украины. Протест выразило и Министерство иностранных дел Украины, которое напомнило о судебных исках против РФ в связи с незаконным строительством в акватории Азовского моря.

Автор: Виталий Саенко