Новые санкции против России являются финансовыми, а также включают запрет на поездки.

Австралия ввела новые санкции в отношении одного физического лица и четырех компаний из России из-за строительства моста через Керченский пролив.

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Об этом сообщает Obozrevatel со ссылкой на Министерство иностранных дел Австралии. Отмечается, что они являются финансовыми, а также включают запрет на поездки.

"Австралия ввела целенаправленные финансовые санкции и запрет на поездки относительно российского физического лица и четырех российских компаний, связанных со строительством и эксплуатацией железнодорожного моста через Керченский пролив, соединяющий Россию с незаконно аннексированными территориями Автономной Республики Крым и города Севастополя (Украина)", – говорится в сообщении МИД Австралии.

В министерстве уточнили, что санкции "объявлены в координации с Канадой и согласуются с действиями, предпринятыми Соединенным Королевством и Европейским Союзом". Всего с 2014 года в санкционные списки Австралии внесены 168 физических и 52 юридических лица из России.

Что этому предшествовало

7 марта Россия запустила Крымским мостом поезд для сообщения оккупированного полуострова с Краснодарским краем РФ.

Автомобильное движение по Керченскому мосту между Россией и Крымом открыли в мае 2018 года, позже было открыто движение грузового транспорта.

Открытие Керченского моста большинство россиян считает главным событием 2018 года.

Ранее сообщалось, что незаконно построенный Россией в аннексированном Крыму Керченский мост смещается.

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Автор: Богдан Слуцкий