По ее словам, присоединение Украины к Европейскому Союзу "само по себе является гарантией безопасности".

В Киеве откроется постоянное представительство Европейского парламента. Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время своего выступления с трибуны Верховной Рады Украины сказала Роберта Метсола, председатель Европейского парламента.

Она отметила, что Европа, как и Украина, всегда хотела мира, но он должен быть настоящим. "Поэтому мы продолжаем давить относительно гарантий безопасности", - подчеркнула Метсола.

Председатель Европарламента добавила, что они продолжают давление на Россию и ожидают принятия 19-го пакета санкций.

"И мы продолжаем двигаться прочь от российского газа и российской нефти. И будем также решать вопросы, которые касаются "теневого" флота", и делать это быстрее", - сказала Метсола.

Кроме того, она отметила, что присоединение Украины к Европейскому Союзу "само по себе является гарантией безопасности".

Метсола также заявила: "Мы открываем постоянное представительство Европейского парламента здесь, в Киеве - для того, чтобы мы присутствовали в Украине и работали рядом с вами каждый день".

Гарантии безопасности для Украины

Как сообщалось, ранее Радослав Сикорский, глава Министерства иностранных дел Польши отметил, что не верит в действенность любых гарантий безопасности для Украины. Он напомнил о "заверениях", предоставленных Украине в рамках Будапештского меморандума.

По словам Сикорского, цель гарантий, которые сейчас обсуждаются, в том, чтобы сдерживать Москву от новой агрессии. Он также отметил, что в международных отношениях "нет ничего хуже, чем предоставить гарантии, которым нет доверия".

