Украина на заседании ТКГ категорически отвергла возможность предоставления ОРДЛО особого статуса

В гуманитарной подгруппе продолжена работа по формированию списков для следующего этапа взаимного освобождения удерживаемых лиц.

Во время заседания Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе украинская сторона в очередной раз категорически отвергла возможность закрепления особого статуса ОРДЛО в Конституции Украины.

Как сообщается на сайте президента Украины, ТКГ провела очередную встречу в режиме видеоконференции.

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"В гуманитарной подгруппе продолжена работа по формированию списков для следующего этапа взаимного освобождения удерживаемых лиц. Также было отмечено достижение украинской стороны в части гуманитарного разминирования социальных объектов, в частности школ, садиков, больниц, кладбищ и т.п.", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в ходе заседания политической подгруппы Украина подчеркнула необходимость выполнения договоренностей лидеров "нормандской четверки", достигнутых на саммите в Париже, для проведения в ближайшее время следующей встречи в Берлине.

"Кроме того, украинская сторона в очередной раз категорически отвергла возможность закрепления особого статуса ОРДЛО в Конституции Украины", - отметили у президента.

Также во время заседания была обсуждена активизация в части процедурных вопросов работы ТКГ.

Украинская сторона инициировала проведение внеочередного заседания группы по вопросам безопасности в ближайшее время.