Летом 2019 года правительство Никарагуа приняло решение об открытии так называемого «почётного консульства» государства на территории аннексированного Крыма.

Верховная Рада утвердила решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 1 февраля 2021 года о применении секторальных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций) к Республике Никарагуа.

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие соответствующего постановления №4689 в целом проголосовали 322 народных депутата при необходимом минимуме в 226 голосов.

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Как отметил с трибуны парламента секретарь СНБО Алексей Данилов, летом 2019 года правительство Никарагуа приняло решение об открытии так называемого «почётного консульства» государства на территории аннексированного Крыма.

«С 2019 года Министерством иностранных дел Украины неоднократно направлялись обращения в Министерство иностранных дел Никарагуа с требованием отменить своё неправомерное решение, однако официальное Манагуа игнорировало обращение украинской стороны», - сказал он.

При этом президент Никарагуа Даниэль Ортега в августе 2020 года назначил «почётным консулом» в Крыму Олега Белавенцева, которому за посягательство на территориальную целостность Украины суд назначил наказание в виде 13 лет лишения свободы.

Что предшествовало

В ноябре прошлого года стало известно, что Украина начала процесс применения санкций против Никарагуа из-за незаконного назначения «почетного консула» в Крыму.

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Автор: Дмитрий Шварц