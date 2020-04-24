Журналисты обнаружили у Венедиктовой "секретное" жилье в центре Киева

Венедиктова отказалась сообщить журналистам, как давно они с мужем живут по этому адресу и на каком основании, а также не объяснила, почему они не указали в декларации пользование недвижимостью.

Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова и ее супруг, заместитель начальника Департамента киберполиции Национальной полиции Денис Колесник, проживают в квартире в центре Киева. Хотя в декларации они ее не указали.

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Об этом сообщают журналисты проекта "Схемы". В декларациях за 2019 год говорится, что они проживают близ Харькова.

Оба в прошлом году перебрались в Киев, где получили новую работу. Сейчас супруги живут в элитном доме на улице Круглоуниверситетской в квартире, оформленной на других людей. Дом расположен недалеко от Офиса президента.

Венедиктова отказалась сообщить журналистам, как давно они с мужем живут по этому адресу и на каком основании, а также не объяснила, почему они не указали пользование недвижимостью.

В доме, где живут чиновники, построенном в стиле сталинского неоклассицизма, три десятка просторных квартир. По данным нескольких сайтов агентств недвижимости, некоторые квартиры выставлены на продажу стоимостью $500 и $750тыс. Арендовать квартиру можно по цене от $2500 в месяц.

Квартира, в которой живут Венедиктова и Колесник, оформлена на непубличных людей, но они родом из Харькова - откуда и сама генпрокурор.

Журналисты также выяснили, что муж Венедиктовой пользуется автомобилем Honda CR-V, который оформлен на его 69-летнего отца. Машины тоже нет в его декларации.

Ирина Венедиктова с августа 2019 была депутатом от партии "Слуга народа", с декабря 2019 исполняла обязанности директора Государственного бюро расследований. 17 марта на внеочередном заседании Верховная Рада назначила ее на должность генерального прокурора.

Денис Колесник до ноября 2019 года работал заместителем начальника Слободского управления киберполиции - начальником отдела противодействия киберпреступности в Харьковской области Департамента киберполиции Национальной полиции. В ноябре 2019 года он пошел на повышение и был переведен в Киев, где получил должность заместителя начальника Департамента киберполиции НПУ и был повышен в звании до полковника.

За март 2020 года генпрокурор получила более 70 000 грн зарплаты.