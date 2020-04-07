Венедиктова рассказала о единственной задаче, которую поставил перед ней Зеленский

Венедиктова считает, что ее назначили на должность генпрокурора из-за того, что она неплохо проявила себя в должности временно исполняющего обязанности директора ГБР.

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова заявила, что единственная задача, которую поставил перед ней президент Украины Владимир Зеленский, - это навести порядок в прокуратуре.

Об этом она сообщила в интервью «Украинской правде».

«Когда президент подписывал представление и когда мы с ним говорили о такой возможности (назначение генпрокурором - УНИАН), вообще никаких условий не стояло, и фамилия Порошенко ни звучала», - заявила она.

Венедиктова считает, что выдвижение ее кандидатуры на должность генпрокурора спровоцировали СМИ.

«Вот у меня такое ощущение. Именно после того, как Руслану Рябошапке было выражено недоверие Верховной Рады, начали писать о кандидатах. И начала звучать моя фамилия», - отметила она.

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Венедиктова рассказала, почему она согласилась занять пост генпрокурора: «потому что, действительно, ответственная очень должность, и мой, в принципе, профессиональный путь - это путь, связанный с частным правом и со сферой частно-хозяйственной, арбитражные институты. То есть, я человек, который себя позиционирует очень связанной с гражданским обществом, на самом деле».

«Почему президент решил, что я могу стать мощным генеральным прокурором? Мы же понимаем, что теперь генеральный прокурор после того, как 7 месяцев был предыдущий, не имеет времени. Я пришла без этой подушки времени, ее у меня нет. Почему я? Я думаю, может, потому, что я себя неплохо проявила в должности временно исполняющего обязанности ГБР. Действительно, неплохо. Как бы там ни было, но мне кажется, что я показала достаточный профессиональный уровень и уровень независимости», - убеждена Венедиктова.

«Я вам сейчас скажу абсолютно откровенно: задачи никакие не ставились. Фраза, с которой я пошла в ГБР, была та же фраза, с которой я пошла в Офис генерального прокурора «Наведи порядок». Все. Это единственное, что проговаривалось», - резюмировала она.

Как сообщал УНИАН, 17 марта Верховная Рада дала согласие на назначение Ирины Венедиктовой на должность генерального прокурора. В тот же день президент Владимир Зеленский назначил ее генпрокурором.