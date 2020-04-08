Венедиктова завела дело на Порошенко: ГБР проверит, как экс-президент назначал судей Верховного суда

Проведение досудебного расследования в пяти уголовных процессах по этому делу поручено следователям центрального аппарата Государственного бюро расследований.

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова внесла в Единый реестр досудебных расследований сведения о возможных противоправных действиях экс-президента при назначении судей Верховного суда.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

"Генеральным прокурором 6 апреля 2020 года на основании обращения работников Верховного суда внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований о возможных неправомерных действиях президента Украины, полномочия которого прекращены, и других лиц при издании указов президента от 10 ноября 2017 №357/2017 года и от 7 мая 2019 №195/2019 "О назначении судей Верховного суда", - говорится в сообщении.

Отмечается, что, в соответствии с обращением работников ВСУ, основания для издания указов президента и назначение ими судей "не соответствуют нормам Конституции Украины и закона "О судоустройстве и статусе судей", указанным в них".

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"К тому же судьи были предназначены не в Верховный суд, как это предусмотрено ст. 125 Конституции, а в кассационные суды, неконституционность которых была признана решением КСУ по делу по конституционному представлению 62 народных депутатов Украины. Также в обращении работники Верховного суда указали, что были незаконно лишены права на труд и его оплату в связи с так называемой ликвидацией ВСУ", - отметили в Офисе генпрокурора.

Так, в прокуратуре пояснили, что указанные действия квалифицированы по ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением), ч. 2 ст. 376 (вмешательство в деятельность судебных органов), ч. 4 ст. 382 (невыполнение судебного решения), ч. 1, 2 ст. 109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти) Уголовного кодекса Украины.

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"Согласно требованиям ч. 7 ст. 214 Уголовного процессуального кодекса Украины, 7 апреля 2020 года проведение досудебного расследования в пяти уголовных производствах по указанным фактам поручено следователям центрального аппарата Государственного бюро расследований", - добавили в ведомстве.

Также сказано, что процессуальное руководство досудебным расследованием осуществляется прокурорами Офиса генерального прокурора.

Как известно, должность президента Украины с июня 2014 года по май 2019 года занимал Петр Порошенко.