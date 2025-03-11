Украинская делегация остается там для встречи с американцами.

Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Саудовскую Аравию встретился с наследным принцем королевства Мухаммадом бин Салманом Аль Саудом.

В своем Telegram-канале президент сообщил, что ему было очень важно услышать от принца слова уверенности в украинском будущем. По его словам, Украина ценит то, что Саудовская Аравия предоставляет площадку для дипломатии:

"Очень подробно обсудили шаги и условия, которые могут закончить войну и сделать мир надежным и длительным. Особенно отметил вопрос освобождения пленных и возвращения детей, что может стать одной из ключевых мер для установления доверия к дипломатическим усилиям. Значительную часть разговора посвятили форматам гарантий безопасности".

Зеленский сообщил и о готовности Саудовской Аравии развивать экономическое сотрудничество и инвестировать в Украину. Они обсудили ключевые секторы для инвестиций, начиная с безопасности, энергетики и инфраструктуры.

Видео дня

Президент отметил, что украинская команда остается в Джидде для переговоров с американскими коллегами. "Мы надеемся на практический результат. Украинская позиция на встрече будет абсолютно конструктивной", - добавил он.

Переговоры Украины и США

Как известно, сегодня в Джидде, Саудовская Аравия, состоятся переговоры между делегациями Украины и США. Украинскую делегацию возглавит руководитель Офиса президента Андрей Ермак, а американскую - государственный секретарь Марко Рубио.

Главными темами переговоров могут стать возобновление военной помощи со стороны Соединенных Штатов Америки, подписание соглашения о доступе к украинским ископаемым и условия будущего мирного соглашения.

По данным западных СМИ, во время этой встречи Вашингтон хочет выяснить, готова ли страна пойти на уступки Российской Федерации.

Вас также могут заинтересовать новости: