Орбан назвал оригинальное условие разблокирования многомиллиардного кредита ЕС для Украины

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обратился к Европейскому Союзу с просьбой о проведении "миссии по установлению фактов" для оценки ущерба, нанесенного нефтепроводу "Дружба" в Украине. Он заявил, что это может способствовать разблокированию кредита ЕС для Украины, сообщает Reuters.

"Венгрия поддерживает идею проведения миссии по установлению фактов с участием экспертов, делегированных Венгрией и Словакией, для проверки состояния трубопровода "Дружба", – отметил Орбан в письме президенту Европейского Совета Антонио Кошти.

Венгерский политик заявил, что он осознает политические трудности, вызванные задержкой предоставления Украине крупного кредита от Евросоюза.

"Моя инициатива также направлена на содействие быстрому решению этого вопроса", – говорится в письме.

Поставки российской нефти по нефтепроводу "Дружба" и кредит ЕС

12 февраля министр иностранных дел Украины Андрей Сибига сообщил, что в результате атаки РФ по нефтепроводу "Дружба" 27 января транзит нефти в Венгрию и Словакию был прекращен.

Впрочем, Венгрия и Словакия обвиняют в прекращении поставок именно Украину и приняли, по мнению местных властей, ответные меры. Министр иностранных дел Венгрии Петр Сийярто 18 февраля заявил о прекращении поставок дизельного топлива. К аналогичному шагу прибегла и Словакия.

Роберт Фицо и Виктор Орбан также угрожали прекращением поставок электроэнергии Украине. Впрочем, вопреки угрозам, экспорт продолжается.

Из-за ситуации вокруг нефтепровода "Дружба" Венгрия блокирует выделение Украине кредита ЕС в 90 миллиардов долларов. Впрочем, нардеп Ярослав Железняк отметил, что вето Орбана не помешает Украине получить первый транш из 90-миллиардного кредита. Однако для выделения всей суммы нужно внести изменения в бюджет ЕС, которые может заблокировать Венгрия.

