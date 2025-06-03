За президентский законопроект проголосовало 287 нардепов.

Верховная Рада Украины приняла в первом чтении законопроект "О Военном омбудсмене". Об этом сообщил народный депутат Украины Ярослав Железняк.

"Парламент принял законопроект за №13266 по созданию, определению правового статуса, задачам и основам деятельности Военного омбудсмена", - написал он в Telegram.

По его словам, за его принятие за основу проголосовало 287 народных депутатов.

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Данный законопроект был внесен в парламент президентом Украины Владимиром Зеленским.

Министр обороны Украины Рустем Умеров в Facebook отмечал, что основная цель законопроекта - создать независимый институт, который будет иметь реальные полномочия, прозрачные процедуры и эффективные механизмы реагирования на нарушение прав защитников.

По его словам, законопроект разработан специалистами Министерства обороны в сотрудничестве с Уполномоченным президента по вопросам защиты прав военнослужащих, гражданским обществом, юристами, военными, и внесен главой государства в парламент как безотлагательный.

"Это действенный механизм гражданского контроля, который будет работать на:

повышение доверия к командованию и государству,

усиление военной справедливости,

укрепление боевого духа и сплоченности", - считает Умеров.

При этом он добавил, что все воины должны знать, куда обратиться, если их права нарушены. "И, главное, реакция обязательно будет! Именно поэтому этот институт должен быть сильным, независимым и эффективным", - считает министр обороны.

Согласно законопроекту, военный омбудсман будет назначаться президентом Украины сроком пять лет. Будет иметь право занимать должность не более двух сроков подряд. На эту должность сможет претендовать гражданин Украины:

в возрасте от 30 лет,

с высшим образованием не ниже уровня магистра,

владеющий государственным языком,

имеет высокие моральные качества и безупречную репутацию,

проживает в Украине в течение последних пяти лет,

пригоден к исполнению служебных обязанностей по состоянию здоровья.

В то же время на эту должность не может назначаться лицо, имеющее непогашенную судимость, с коррупционным прошлым, члены политических партий, военнослужащие, иностранные граждане и имеющие алиментную задолженность.

Военный омбудсмен

Как сообщал УНИАН, 29 декабря президент Украины Владимир Зеленский анонсировал создание в стране института военного омбудсмена. Он отмечал, что создание такого института обсуждалось с министром обороны, с военным командованием, а также с представителями гражданского общества.

30 декабря Зеленский подписал указ о назначении Ольги Решетиловой (Кобылинской) уполномоченной президента Украины по защите прав военнослужащих и членов их семей.

По его словам, Решетилова известная, опытная и эффективная украинская правозащитница, которая уже многое сделала для развития наших государственных институций, для поддержки украинцев.

Тогда Зеленский отмечал, что главная задача – вместе с Министерством обороны, вместе с гражданским обществом подготовить законопроект о военном омбудсмене и все необходимые системные основы работы этого института.

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