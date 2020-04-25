"Потеряли доверие": министр финансов прокомментировал увольнение Нефедова и Верланова

По словам главы Минфина, в ближайшие дни будут назначены новые руководителей этих двух ведомств.

Министр финансов Украины Сергей Марченко заявил о рестарте Государственной таможенной службы и Государственной налоговой службы и потере доверия к руководителям двух ведомств Максиму Нефедову и Сергею Верланову, которые были сегодня уволены с занимаемых должностей на внеочередном заседании правительства.

Как сказано на странице Министерства финансов в соцсети Facebook со ссылкой на Марченко, глава Минфина на сегодняшнем внеочередном заседании правительства сделал представление на увольнение вышеупомянутых руководителей налоговой и таможни, которое поддержали все члены Кабмина единогласно.

"Кадровые изменения в налоговой и таможенной службах назрели давно. Я это неоднократно подчеркивал. В обществе давно существует критическая масса нереализованных надежд относительно деятельности таможни и налоговой. Даже в докризисное время руководство этих служб оказалось неспособным выполнять возложенные на них задачи. В современных условиях их пребывание на должностях было риском обеспечения финансовой безопасности. Они потеряли доверие людей и должны были уйти", - цитирует пресс-служба министра.

Отмечается, что выполнение обязанностей председателя таможни временно возложено на руководителя одного из департаментов таможни Игоря Муратова, а исполнение обязанностей председателя налоговой - на заместителя председателя налоговой Михаила Титарчука.

По словам главы Минфина, в ближайшие дни будут назначены новые руководителей этих двух ведомств.

"Параллельно мы готовим институциональные изменения в обоих ведомствах. Формируем новые управленческие команды. Определяем внутренние структуры и функционал. Речь идет о рестарте обеих служб. Прозрачность - лучший аргумент против коррупции и теневых схем ", - добавил Марченко.

Как сообщал УНИАН, 24 апреля, на внеочередном заседании Кабинет министров Украины уволил руководителя Государственной таможенной службы Максима Нефедова и главу Государственной налоговой службы Сергея Верланова.

Кроме этого, уволены заместители Нефедова Роберт Зелди, Сергей Петухов и Денис Шендрик, а также заместитель Верланова Дмитрий Венцковский.

В последнее время работа двух ведомств подверглась критике из-за провала по выполнению доходной части госбюджета.

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Более того, 24 апреля, Верховная Рада приняла постановление о создании Временной следственной комиссии ВР по вопросам расследования обнародованных в СМИ фактов возможных коррупционных действий должностных лиц органов государственной власти, которые привели к значительным потерям доходной части государственного бюджета Украины.

Справка УНИАН. Правительство в декабре 2018 года приняло решение реорганизовать Государственную фискальную службу Украины путем разделения ее на государственные налоговую и таможенную службы.

По итогам конкурсного отбора главы налоговой службы Кабмин 8 мая 2019 года назначил ее руководителем Сергея Верланова, ранее занимавшего пост заместителя министра финансов Украины, а 5 июля - первого заместителя министра экономического развития и торговли Максима Нефедова руководителем Государственной таможенной службы.

Государственная налоговая служба официально заработала в Украине с августа прошлого года, а таможенная служба - с декабря.