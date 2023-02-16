Один из авторов "Минска-2" подтвердил, что соглашения создавали так, чтобы их невозможно было выполнить.

При разработке печально известных "Минских соглашений" российское руководство исходило из того, что эти договоренности не должны быть выполнены. Об этом заявил бывший помощник президента РФ Владислав Сурков в блиц-интервью директору российского Центра политической конъюнктуры Алексею Чеснакову.

Владислав Сурков длительное время был "куратором" украинского направления в Кремле и считается идеологом значительной части российской политики в отношении Украины. В блиц-интервью он односложно ответил на четыре вопроса.

"Работая над Минскими соглашениями, Вы исходили из того, что они должны быть выполнены?" – спросил Чеснаков.

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На это Сурков коротко ответил "Нет".

Также, Сурков ответил "Да" на вопросы о том, удовлетворен ли он "расширением западных границ" России в ходе "СВО" и считает ли действия российской армии эффективными.

Кроме того, бывший помощник Путина выразил уверенность, что отношения России и Запада нормализуются в обозримом будущем.

Минские соглашения и их крах

В 2014-15 гг. на фоне российского гибридного вторжения между Украиной и Россией были подписаны соглашения, которые в теории должны были урегулировать конфликт. Первый вариант соглашений, подписанный в сентябре 2014 года, фактически ни к чему не привел.

В феврале 2015 года были подписаны новые "Минские соглашения", известные также как "Минск-2". Именно их всегда подразумевают под данным термином. Соглашение было нарушено российской стороной сразу же после подписания – РФ продолжила наступление на Дебальцево и в итоге захватила его вопреки требованиям договора.

Все последующие годы Украина и Россия заявляли о желании реализовать Минские соглашения, но при этом категорически расходились в трактовках того, о чем было договорено.

21 февраля 2022 года Россия признала террористов "ЛДНР" независимыми государствами, чтобы иметь формальный повод для полномасштабного вторжения в Украину. После этого Путин заявил, что теперь Минских соглашений уже не существует, хотя обвинил в этом Украину.

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