При разработке печально известных "Минских соглашений" российское руководство исходило из того, что эти договоренности не должны быть выполнены. Об этом заявил бывший помощник президента РФ Владислав Сурков в блиц-интервью директору российского Центра политической конъюнктуры Алексею Чеснакову.
Владислав Сурков длительное время был "куратором" украинского направления в Кремле и считается идеологом значительной части российской политики в отношении Украины. В блиц-интервью он односложно ответил на четыре вопроса.
"Работая над Минскими соглашениями, Вы исходили из того, что они должны быть выполнены?" – спросил Чеснаков.
На это Сурков коротко ответил "Нет".
Также, Сурков ответил "Да" на вопросы о том, удовлетворен ли он "расширением западных границ" России в ходе "СВО" и считает ли действия российской армии эффективными.
Кроме того, бывший помощник Путина выразил уверенность, что отношения России и Запада нормализуются в обозримом будущем.
Минские соглашения и их крах
В 2014-15 гг. на фоне российского гибридного вторжения между Украиной и Россией были подписаны соглашения, которые в теории должны были урегулировать конфликт. Первый вариант соглашений, подписанный в сентябре 2014 года, фактически ни к чему не привел.
В феврале 2015 года были подписаны новые "Минские соглашения", известные также как "Минск-2". Именно их всегда подразумевают под данным термином. Соглашение было нарушено российской стороной сразу же после подписания – РФ продолжила наступление на Дебальцево и в итоге захватила его вопреки требованиям договора.
Все последующие годы Украина и Россия заявляли о желании реализовать Минские соглашения, но при этом категорически расходились в трактовках того, о чем было договорено.
21 февраля 2022 года Россия признала террористов "ЛДНР" независимыми государствами, чтобы иметь формальный повод для полномасштабного вторжения в Украину. После этого Путин заявил, что теперь Минских соглашений уже не существует, хотя обвинил в этом Украину.