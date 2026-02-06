'Никто не готов воевать за Украину': Жорин рассказал, какими должны быть гарантии безопасности

Он считает, что наибольшей гарантией безопасности для нашей страны будут Силы обороны.

Никто в этом мире не готов воевать за Украину, так же как и за любую другую страну. Такое мнение в интервью YouTube-каналу "Орестократия" высказал Максим Жорин, заместитель командира 3-го армейского корпуса.

Отвечая на вопрос, какими, по его мнению, должны быть гарантии безопасности, Жорин отметил, что "никто в этом мире не готов воевать за Украину, так же как и за любую другую страну".

"Очень многие американцы откровенно симпатизируют нам, сочувствуют и так далее, но это не значит, что они готовы отдавать свои жизни за чужую страну", – сказал он.

Так, заместитель командира уверен, что американцы "не готовы к таким событиям и не хотят себя в этих событиях проверять".

"Это же не украсть Мадуро с одним отрядом спецназа. Этот отряд спецназа в этой войне может закончиться просто за две минуты и от него ничего не останется. Это вот такая война. Здесь совершенно другие условия и правила", - подчеркнул Жорин.

На вопрос, какие тогда гарантии от Соединенных Штатов Америки можно ожидать, он отметил, что основными гарантиями все же должны быть наши гарантии, то есть украинские силы обороны: их построение, модернизация и усиление.

"В дополнение, безусловно, обязательно нужно проговаривать еще и определенные гарантии со стороны наших партнеров. Относительно поддержки: как военной, так и экономической", - сказал военнослужащий.

Жорин также высказался о готовности стран к нынешней войне. По его словам, если США "еще в каком-то виде готовы и хоть что-то делают, переходят на новый технологический уровень", то НАТО будет, "мягко говоря, сложно".

"У них была огромная беда с четырьмя дронами на территории стран НАТО. А что с ними будет, когда они попадут в те условия, в которых находится сегодня Украина? Когда этих дронов тысячи ежедневно, ежечасно. Параллельно с этим, кроме этих дронов, еще есть ракеты. Параллельно с этим еще есть сухопутная составляющая, в которой постоянные штурмы, которые никогда не заканчиваются. Не очень я уверен, что солдаты НАТО выдержат и смогут чем-то серьезно в этом помочь", - сказал он.

В то же время, говорит заместитель командира, они могли бы помочь в поддержке и построении "нормальной украинской армии", которая будет гарантией нашей безопасности. Речь идет, в частности, об обеспечении современными технологиями.

Как сообщал УНИАН, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не будет подписывать никаких документов об изменении статуса оккупированных украинских территорий.

Зеленский также подчеркнул, что США должны закрепить гарантии безопасности еще до подписания "мирного соглашения".

