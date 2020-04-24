"Порядочный человек": в Минфине прокомментировали возможность назначения Цушко в ведомство

По словам министра финансов, сейчас данный вопрос не рассматривается

Кандидатура бывшего чиновника времен президентства Януковича Василия Цушко на должность в Министерстве финансов пока не рассматривается.

Об этом заявил глава Минфина Сергей Марченко, добавив, что не хочет и не может комментировать эту информацию, передает 24 канал.

Марченко отметил, что факт назначения или неназначения – это решение правительства.

"Есть или нет представление министра - это тоже можно проверить. По Цушко представления на какую-либо должность еще нет. Это все, что я могу прокомментировать", - заявил он.

При этом глава Минфина отказался отвечать, было ли бы ему комфортно работать, как министру, с таким заместителем.

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"Одно скажу: Василий Цушко - порядочный человек, я с ним знаком. Работать или нет - решать не мне, есть правительство. Этот вопрос на этом этапе не рассматривается ни сегодня, ни завтра. Как будет он актуальным, тогда можно говорить. Сейчас - это не предмет для рассмотрения", - сказал министр.

Как сообщал УНИАН, заместитель председателя "Социалистической партии Александра Мороза", экс-глава АМКУ и МВД Василий Цушко претендует на должность заместителя министра финансов в правительстве Дениса Шмыгаля.

Справка. Василий Цушко четыре раза был депутатом Верховной Рады - избирался в 1994, 1998, 2002 и 2006 годах.

2005-2006 годы — был председателем Одесской областной госадминистрации.

В 2006-2007 годах возглавлял МВД, после чего, с марта по декабрь 2010 года, занимал должность министра экономики в правительстве Николая Азарова.

Во времена президентства Януковича с 2010 по 2014 год возглавлял Антимонопольный комитет.