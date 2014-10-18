Ляшко в Ивано-Франковске встретили яйцами и тыквой

Политика встречали как сторонники, так и противники, говорится в сюжете ТСН. В адрес Ляшко звучали как аплодисменты, так и крики "Ганьба".

В политика полетело несколько яиц. Девушки подготовили гостю тыкву. Однако отдать ее не смогли - на сцену их не пустили молодые люди спортивного телосложения.

"Тыква - это украинская традиция. Это традиция отказа. Мы надеемся, что украинский народ одумается и увидит, что этот человек не является надежным. У человека слова расходятся с действиями. Он говорит, что он с народом, хотя это не так. Не знаю, почему люди слушают и верят ему. Возможно, за то, что он говорит, то, что люди хотят услышать", - объяснила эту акцию одна из девушек-активисток.

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Чтобы встретиться со своими избирателями, Ляшко арендовал частный самолет - 6-местный "СЕСНА-560". Воздушное судно принадлежит фирме "Бизнес Джет Тревел ЛТД", услугами которой лидер "радикалов" пользуется уже не впервые.

Во сколько обошелся ему вояж из Киева до Ивано-Франковска и обратно, политик скрывает.

Впрочем, по словам работников аэропорта, обычно цены на такие рейсы колеблются от $ 12 до 18 тысяч.