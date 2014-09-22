Ляшко живет в элитном особняке рядом с Клюевым и летает VIP-чартером бизнес-партнера Фирташа - СМИ

Скромный на людях - расточительный в личном быту. Радикал Олег Ляшко имеет несколько параллельных жизней, сообщает ТСН.

К зданию ВР политик в вышиванке входит в сопровождении 5 охранников. Еще столько же маскируются под обычных людей и якобы гуляют неподалеку.

В самом парламенте Ляшко сопровождает уже третья группа секьюрити. Эти люди одеты в пиджаки и галстуки. И несмотря на презентабельный вид, очень бесцеремонно ведут себя с работниками СМИ, которые хотят поставить депутату неудобные вопросы.

Бодигарды сами удивляются что их у такого героя, как Ляшко, аж столько. Сам Ляшко на вопрос журналистов о количестве охранников говорить не хочет. На улице делает вид, что не слышит.

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Ранее Ляшко передвигался по Киеву на эксклюзивном внедорожнике "Рендж Ровер" с индивидуальным тюнингом. Он его выставил на продажу и пообещал отдать деньги на нужды АТО.

Последний раз радикал появлялся на этой машине на прошлой неделе. Однако на ней уже висели другие номера.

Потом его видели в полностью бронированном "Мерседесе" элит-класса. За такую "ласточку" ее владельцы выкладывают до миллиона долларов.

Понимая это, на людях Ляшко садится в скромный белый "Мерседес" охраны. А уже за несколько десятков метров пересаживается в дорогое авто.

Трюкам с автомобилями Ляшко пользуется часто. С номером АА6179НВ столицей ездят то бронированный "Мерседес", то "Рендж Ровер".

По Украине же лидер Радикальной партии передвигается 6-местным самолетом VIP-класса. Стоимость одного перелета варьируется от $ 6 тыс. в одну сторону. Помощник Олега Ляшко Андрей Лозовой заявил, что борт депутату бесплатно предоставили добрые люди.

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Сам самолет зарегистрирован на никому не известную панамскую компанию. Но хвост воздушного судна украшает логотип компании IBE Trade Corp. Ее владелец - американец украинского происхождения Александр Ровт. Он продает продукцию химических заводов с востока Украины за рубежом.

Крупнейший поставщик Ровта - пророссийский олигарх Дмитрий Фирташ. Эту информацию подтверждает и бывший сотрудник авиакомпании, которая раньше обслуживала этот самолет.

До Ляшко это воздушное судно предоставляли в пользование луганскому депутату из Партии регионов - человеку из ближайшего окружения Ефремова.

Загородный дом Ляшко расположен в элитной Конча-Заспе. Имение радикала ничем не уступает дорогим домам соседей - якобы ненавистных ему богачей.

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Простые люди увидят такой же высокий забор. За которым видны несколько больших домов на территории, которую оберегает военизированная охрана. Рядом с Ляшко уже много лет проживают братья Клюевы. Их каменный забор растянулся на несколько километров.

И только дома радикала местные жители предпочитают обходить стороной. А Ляшко со свитой называют "плохими людьми". Любые подробности сосуществования с Ляшко на камеру говорить не хотят. Без нее сразу запугивают съемочную группу.

"Там такое, что в того, кто к воротам подойдет, начнут стрелять на поражение", - говорят люди.

Проверить эту информацию журналисты решили, остановив машину возле ворот поместья Ляшко. Меньше чем через минуту к машине подошел первый охранник и попросил убираться.

Потом подошел другой мужчина, который назвался хозяином. На улицу он вывел двух ротвейлеров. Вскоре подъехал микроавтобус, на котором передвигается охрана депутата и в которую садится сам Ляшко, когда позирует перед телекамерами. Однако как только фургон попытались заснять на видео - водитель автобуса нажал на газ.