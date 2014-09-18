Forbes: СМИ проглотили пять российских мифов, которые помогли Путину победить в Украине

В своей статье, которая называется «СМИ проглотили пять российских мифов, которые помогли Путину победить в Украине», опубликованной на сайте Forbes, политолог Агния Григас и директор фундации «Цицерон» Марсель Ван Херпен пишут о том, что последний раунд западных санкций против России и хрупкое перемирие между Москвой и Киевом не сможет изменить тот факт, что Путину уже удалось достичь большинства своих целей в Украине. Крым уже проигран, хоть этого и не признают, а на юго-восточную Украину оказывается огромное давление, чтобы заставить её последовать примеру полуострова. Но США и ЕС должны осознать, что не только мятежники в восточной Украине и российское оружие обеспечили преимущество Кремля. Во время украинской кампании российская пропаганда и информационная война оказались гораздо более эффективными, чем военные действия, для достижения целей российских властей, связав Западу руки, чтоб он не мог своевременно отвечать на действия России.

Значимость разработанной Москвой пропаганды нужно признать и не следует недооценивать. В значительной мере эта навязанная пропаганда была усвоена и поглощена западными СМИ, что дополнило военную тактику России в достижении экспансионистских целей Путина. С начала кремлевской кампании по захвату Крыма в марте пять мифов, которые успешно продвигала российская пропагандистская машина, сыграли в ней центральную роль, что позволило Путину закрепиться на занятых территориях.

Первый миф, тот, с которого и начались все события, был рассказ о том, что Крым и восток Украины – это исконно русские территории. Аргументы Москвы основывались на восприятии Киевской Руси как колыбели славянской [российской согласно Москве] цивилизации на территории Украины в IХ веке. Тем не менее, какими бы несущественными не казались основания этой концепции средневековой истории, в сегодняшней действительности, по данным переписи населения в 2001 г., из 24 украинских регионов только в Донецкой и Луганской областях русскоязычные население составляло более 50 %. Но эти данные не учитывают тот факт, что в странах бывшего СССР, где в течение многих лет русский был административным языком, те, кто говорят на русском, не обязательно являются этническими русскими. Например, до конфликта в Крыму русскоязычное население составляло 77 %, но только 58 % являлись этническими русскими, а украинцы и крымские татары выравнивали ситуацию.

Второй миф российской пропаганды утверждает, что после того как в результате революции на Евромайдане было свергнуто бывшее правительство, восточные украинцы призывают Россию защитить их от новых властей. Хотя этот миф быстро распространился и в него многие поверили, американский Институ́т Гэ́ллапа провел несколько опросов в Украине в апреле 2014 г., результаты которых показали, что только 8 % населения восточной Украины ответили «определенно да», подтверждая, что они хотели бы получить защиту от российской армии. В то же время 52 % опрошенных ответили «определенно нет». Кроме того, 11 % ответили «скорее да», а 17 % ответили «скорее нет». Эти первые два мифа, которые можно резюмировать, как «Россия просто отвечала на просьбы россиян защитить их», были использованы в качестве первоначального предлога для российской военной авантюры в Крыму и на востоке Украины.

Третий миф российской пропагандистской машины заключался в том, чтобы называть мятежников в Донбассе местными «сепаратистами», и продолжает быть весьма актуальным сегодня, запутывая факты о том, что на самом деле происходит в Украине. Не секрет, что этими «сепаратистами» в значительной степени являются сотрудники российских спецслужб, бывшие российские контрактники, кубанские казаки и чеченские боевики, а также местные наемники. То, что западные СМИ продолжают использовать термин «сепаратисты», помогает Кремлю создавать события, отрицая участие России и называя эту войну конфликтом между украинскими властями и группой местных, доморощенных повстанцев.

Четвертый, особенно циничный миф, распространенный в России – в который, ясное дело, не поверили на Западе – утверждение о том, что украинское правительство состоит из «фашистов», во что российские СМИ пытались заставить поверить жителей восточной Украины и остальной мир. Такое изображение украинского правительства позволило России представить пятый, самый коварный пропагандистский миф: о том, что российское правительство и его союзники ведут «антифашистскую» борьбу. Недавно Путин сравнил борьбу за Донецк с героическим сражением россиян с фашистами во время блокады Ленинграда в Великой Отечественной войне. На самом деле, однако, современный российский «антифашизм» является ни чем иным как националистическим и ксенофобским восхвалением себя. Он не имеет ничего общего с истинной борьбой против фашизма, которая характеризуется приверженностью демократическим принципам, уважению международного права и защите прав человека.

То, что сегодня в России называют «борьбой с фашизмом», скорее, отображает шовинистические, националистические настроения, которые на самом деле очень близки к современному варианту самого фашизма. Совсем не случайно, и это четко задокументированно, что друзья Путина в Европе принадлежат в основном к неофашистским и крайне правым партиям.

Очень важно развенчать все эти мифы и, в особенности, этот последний, самый разрушительный миф о российской «борьбе с фашизмом» и дать такие характеристики путинскому режиму, которые он на самом деле заслуживает: ультранационалистический, популистский, шовинистический, отрицающий либеральную демократию. Или другими словами: неофашистский.