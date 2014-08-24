Порошенко: По языковому признаку Украину больше никто не расколет

Президент Украины Петр Порошенко заявляет, что Украину по языковому признаку больше никто не сможет расколоть.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня в Одессе, выступая перед началом военно-морского парада в честь Дня Независимости Украины.

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«По языковому признаку Украину больше никто не расколет. Я был и остаюсь на той позиции, что единым государственным языком должен оставаться украинский язык», - сказал президент.

Перейдя на русский язык, Порошенко сказал: «Мы гордимся и высоко ценим вклад наших русскоязычных соотечественников в защиту нашей общей Родины».

Вернувшись к украинскому языку, глава государства выразил уверенность в том, что «нам всем нужно отбросить мифологию прошлых лет о мнимом разделение Украины на русскоязычных и украиноязычных».

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«Мы будем жить все вместе, потому что мы единый народ. И это главное достижение государства за 23 года независимости », - сказал Порошенко.

По словам президента, именно потому, что «мы едины, я верю, что у нас будет все хорошо».