Порошенко: По языковому признаку Украину больше никто не расколет
По словам президента, именно потому, что украинцы едины, все в дальнейшем наладится.
Президент Украины Петр Порошенко заявляет, что Украину по языковому признаку больше никто не сможет расколоть.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня в Одессе, выступая перед началом военно-морского парада в честь Дня Независимости Украины.
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«По языковому признаку Украину больше никто не расколет. Я был и остаюсь на той позиции, что единым государственным языком должен оставаться украинский язык», - сказал президент.
Перейдя на русский язык, Порошенко сказал: «Мы гордимся и высоко ценим вклад наших русскоязычных соотечественников в защиту нашей общей Родины».
Вернувшись к украинскому языку, глава государства выразил уверенность в том, что «нам всем нужно отбросить мифологию прошлых лет о мнимом разделение Украины на русскоязычных и украиноязычных».
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«Мы будем жить все вместе, потому что мы единый народ. И это главное достижение государства за 23 года независимости », - сказал Порошенко.
По словам президента, именно потому, что «мы едины, я верю, что у нас будет все хорошо».