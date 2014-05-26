Порошенко заявляет, что не боится референдумов

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на пресс-конференции в своем избирательном штабе.

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"Мы твердо уверены, что в стране должен быть наведен порядок, в стране должен быть мир. Если кто-то хочет прийти к власти в Донбассе, к местной власти, пожалуйста. Я не боюсь никаких референдумов. Более того, как только люди с оружием будут убраны, я готов идти на любые референдумы. Но вместо референдумов, может, мы объявим выборы и, может, вы, жители Донбасса, власть себе выберете, которая будет вас наконец-то представлять?" - сказал Петр Порошенко.