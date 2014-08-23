В Одессе в детсады и школы приняты 300 детей с востока Украины и из Крыма

Как сообщили УНИАН в департаменте информации и связям с общественностью Одесского городского совета, в школы и детcады приняты 125 переселенцев из Крыма и 193 – из Донецкой и Луганской областей.

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По словам заместителя мэра Одессы Зинаиды Цвиринько, без внимания не оставлен ни один ребенок. «Мы учитываем, что, возможно, количество таких детей может увеличиваться, а некоторые будут уезжать домой. В общем на процесс образования ситуация с переселенцами не повлияла, все школы и детские сады будут работать в прежнем режиме. Если прибывшие дети изъявят желание ходить в художественные, музыкальные или спортивные школы нашего города, мы тоже готовы их принять», - сказала Цвиринько.