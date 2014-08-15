Военные проверяют информацию о пересечение границы "гуманитарным конвоем" и российскими БТРами

Об этом УНИАН сообщили источники в Государственной пограничной службе Украины и Министерстве обороны.

Также военные проверяют информацию о въезде на территорию Украины колонны из нескольких десятков российских БТРов и военных машин.

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Как сообщал УНИАН, московский корреспондент The Guardian Шон Вокер. сообщил, что стал свидетелем пересечения границы российской техникой.

Спецкорр The New Times сообщил, что в колонне бронетехники движутся: несколько десятков БМП, военные машины пехоты, военные грузовики, которые тянут за собой артиллерию