Генсек НАТО посетит Украину 7 августа

Генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен посетит Украину 7 августа.

Об этом в эксклюзивном интервью собственному корреспонденту УНИАН сообщил глава миссии Украины при НАТО посол Игорь Долгов.

Он отметил, что визит состоится накануне саммита НАТО, который пройдет 4-5 сентября в Уэльсе (Великобритания), в рамках саммита запланировано заседание комиссии Украина-НАТО на уровне глав государств и правительств.

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„Продуктивным и важным для подготовки саммита будет визит генерального секретаря НАТО в Киев 7 августа. Предусматривается, что Расмуссен встретится с руководством Украины, и состоится обмен мнениями по вопросу, с чем мы идем к саммиту. Со своей стороны, генсек будет иметь возможность услышать об актуальных проблемах Украины и видении перспектив сотрудничества НАТО с Украиной”, - сообщил Долгов.

По словам украинского посла, визит Расмуссена будет кратким. „Насколько мне известно, время пребывания генсека в Украине очень ограничено – несколько часов”, - отметил он.