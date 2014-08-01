Российский эксперт подтвердил в прямом эфире факт обстрела Украины с территории РФ

В эфире программы "Главные новости" на российском канале РБК-ТВ кандидат технических наук, российский эксперт по боевой эффективности авиационных комплексов Вадим Лукашевич подтвердил факт обстрела Украины с территории Российской Федерации.

Во время эфира ведущая теленовостей попросила эксперта прокомментировать спутниковые снимки, которые предоставили спецслужбы США как доказательства обстрела Украины с территории РФ.

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Телеведущая подчеркнула, что не видит на фотоснимках "вообще никаких доказательств".

В ответ Вадим Лукашевич объяснил российским зрителям, что на снимках четко видны установки "Град", которые вели огонь по украинской территории.