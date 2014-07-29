Силы АТО вошли в Шахтерск, Торез, Лутугино и освободили Степановку, бои продолжаются (карта)

Украинские военные также вошли в Шахтерск и Торез Донецкой области и Лутугино Луганской области. Сейчас продолжаются бои за полное освобождение города Первомайска Луганской области и города Снежного - Донецкой, сообщает информационно-аналитический центр СНБО.

Согласно сообщению, продолжаются бои на Первомайско-Алчевском направлении и за установление контроля за «Мариновским коридором». Только за последние сутки террористы несколько раз контратаковали Саур-Могилу, которую заняли украинские военные, пытаясь вернуть высоту, с которой постоянно обстреливали позиции АТО.

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В боях уничтожено свыше 100 боевиков, 10 единиц бронетехники и 12 артиллерийских установок, сообщают в СНБО.

В течение суток погибли 10 военнослужащих Вооруженных сил Украины, 55 украинских военных получили ранения.