За сутки в боях с террористами погибли 10 военнослужащих, 55 - ранены

12:42, 29 июля 2014
Политика
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В течение суток погибло 10 военнослужащих Вооруженных сил Украины, 55 украинских военных получили ранения.

Фото: УНИАН

Об этом говорится в сообщении СНБО в соцсети.

Вчера стало известно, что за минувшие сутки в Луганской области в боях с террористами погибли 23 бойца. .

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