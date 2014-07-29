За сутки в боях с террористами погибли 10 военнослужащих, 55 - ранены
12:42, 29 июля 2014Политика
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В течение суток погибло 10 военнослужащих Вооруженных сил Украины, 55 украинских военных получили ранения.
За сутки погибло 10 военнослужащих, 55 - получили ранения/ Фото: УНИАН
Об этом говорится в сообщении СНБО в соцсети.
В течение суток погибло 10 военнослужащих Вооруженных сил Украины, 55 украинских военных получили ранения
- СНБО Украины (@rnbo_gov_ua) July 29, 2014
Вчера стало известно, что за минувшие сутки в Луганской области в боях с террористами погибли 23 бойца. .
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