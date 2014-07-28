Подразделения вооруженных сил вошли в города Шахтерск, Торез и Лутугино

Контроль ситуации данных городов создает благоприятные условия для окончательного окружения террористических группировок, находящихся в Донецке и Горловке, говорится в сообщении на сайте Министерства обороны.

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Обстановка в населенных пунктах в зоне проведения АТО остается достаточно сложной в связи с выводом из строя основных систем жизнеобеспечения.

В то же время не исключается проведение диверсионными группами масштабных террористических актов с целью запугивания населения, формирования недовольства и убеждения в неспособности власти держать ситуацию под контролем и обеспечивать безопасность как собственных, так и иностранных граждан.

Начальник Генерального штаба вооруженных сил, генерал-лейтенант Виктор Муженко доложил президенту Петру Порошенко о взятии силами АТО под контроль Саур-Могилы.

Саур-Могила является стратегической высотой на границе Луганской, Донецкой и Ростовской области России, с которой террористы обстреливали украинских военных и ряд населенных пунктов.

Также наши военные вошли в Шахтерск, Торез и Лутугино. Продолжаются бои за полное освобождение городов Первомайск и Снежное. Подразделения вооруженных сил и Национальной гвардии закрепились на окраинах Горловки и готовятся к ее освобождению. Контроль над этими территориями позволит окружить и обезвредить донецкие и горловские группировки террористов. Кроме этого, подразделения высокомобильных десантных войск провели рейдовые действия в направлении населенных пунктов Редкодуб, Логвино и Терновое, где были ликвидированы и уничтожены блокпосты и огневые точки террористов.