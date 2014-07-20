В Луганском аэропорту военные остаются заблокированными, у них 4 погибших более 15 раненых

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили источники, которые находятся непосредственно в заблокированной террористами воинской части в Луганском аэропорту.

«Мы остаемся заблокированными. Мы сами не справимся, нужна помощь. Наша авиация не работает, артиллерия тоже плохо работает. Нас регулярно обстреливает артилерия, повреждено много нашей техники… Если мы еще 2-3 раза попробуем выехать в разведку, здесь спасать уже некого будет»,- говорят собеседники УНИАН.Читайте такжеБоевики продолжают обстрел аэропортов в Луганске и Донецке - эксперт

Военные рассказали, что вчера, 19 июля, они попытались прорваться из окружения террористов, но попали в засаду и понесли потери.

Они объяснили: «Вчера у нас был бой, мы выехали встречать колонну (украинских военных Нацгвардии- УНИАН), но попали в засаду, нас разбила артиллерия. Мы понесли потери - одного убили, семь ранили. Мы вернулись обратно. Трафик не воcтановлен, никто не может проехать и мы не можем выехать».

По словам военных, сейчас на обороняемой ими территории в Луганском аэропорту четверо погибших и более 15 раненных, которым необходима срочная помощь, в том числе хирургическая.Читайте такжеСиловики разблокировали Донецкий аэропорт

«У нас здесь есть четверо погибших. Но это число может вырасти, потому что у нас более 15 раненых, в том числе тяжелораненых, а медикаментов мало. Наши медики оказывают первую помощь, обрабатывают раны, делают перевязки, но у них нет оборудования, а многим раненым нужно делать операции. Также заканчиваются антибиотики», - сказали собеседники. Также они отметили, что продукты питания еще есть, но существует острая проблема с питьевой водой. «Питание у нас еще есть, но заканчивается. Половина из того, что мы привезли с собой, сгорело. Что осталось - растягиваем. Также проблематично с водой. Техническая вода еще есть, а с питьевой - плохо. На свой страх и риск выбираемся, набираем и возвращаемся», - сказали военные. И повторили: «Нам нужна помощь, или спасать здесь уже будет некого».

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