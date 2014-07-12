Террористы хотят насильно вывезти из Донецка в Россию около 150 детей-сирот

Террористы намерены насильно вывезти из Донецка в Россию около 150 детей-сирот.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили выпускники Марьинской школы-интерната, предоставив свое соответствующее обращение в СМИ.

По их словам, в пятницу, 11 июля, в 15.00 в Марьинскую школу-интернат для детей-сирот пришли вооруженные люди во главе с «замминистра социальной политики самопровозглашенной «Донецкой народной республики» Еленой Коровкиной.

«Сначала на глазах у сотрудников и детей увезли в неизвестном направлении директора интерната и его зама по воспитательной работе. Дети плакали, не давали увезти директора - он там работает почти 20 лет, но все равно увезли. Как оказалось, директора увозили куда-то в Карловку. Там заставляли подписывать какие-то документы для вывоза сирот в Россию, так как директор является государственным опекуном, поэтому его подпись очень важна. Нотариуса там не было, но под дулом автомата «оформили» все документы, которые никакой законной силы для пересечения госграницы не имеют», - сообщили выпускники интерната.

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По их данным, «вчера вечером, в 21.00, директора и его зама вернули в интернат, а ночью (около 1.30) субботы вооруженные люди снова приехали в интернат и попытались насильственно вывезти 54 ребенка в неизвестном направлении, предположительно - в Россию».

«Детей подняли с постели, они очень сопротивлялись. Директору удалось убедить вывезти детей не в неизвестном направлении, а в Донецкую школу-интернат для детей-сирот. Там уже находятся 94 своих воспитанников, которых тоже хотят вывезти в Россию», - сообщили выпускники.

Они подчеркнули, что «законно оформленных документов для вывоза за границу детей из марьинского и донецкого интернатов нет, поэтому пересечение границы будет незаконным, и дети не хотят никуда уезжать».