Террористы продолжают попытки вывезти сирот в Россию - МИД
Представители террористической организации "ДНР" пытаются незаконно вывезти детей-сирот, лишенных родительской опеки, к Российской Федерации.
Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Украины.
"Оказывая давление на руководителей школ-интернатов, террористы заставляют оформлять пакет документов в соответствии с законодательством Украины, необходимых для выезда детей за границу", - отметили в ведомстве.
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"В этом контексте украинская сторона рассчитывает, что с российской стороны будут приняты все возможные меры, в соответствии с международными обязательствами РФ в сфере обеспечения прав ребенка, в частности, статьям 11 и 35 Конвенции ООН о правах ребенка, не дать представителям террористических группировок, действующих на востоке Украины, реализовать их преступные планы", - заявили в МИД.