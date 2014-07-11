Террористы продолжают попытки вывезти сирот в Россию - МИД

Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Украины.

"Оказывая давление на руководителей школ-интернатов, террористы заставляют оформлять пакет документов в соответствии с законодательством Украины, необходимых для выезда детей за границу", - отметили в ведомстве.

Читайте такжеДонетчина: боевики требуют от директоров интернатов документы для вывоза детей-сирот в России

"В этом контексте украинская сторона рассчитывает, что с российской стороны будут приняты все возможные меры, в соответствии с международными обязательствами РФ в сфере обеспечения прав ребенка, в частности, статьям 11 и 35 Конвенции ООН о правах ребенка, не дать представителям террористических группировок, действующих на востоке Украины, реализовать их преступные планы", - заявили в МИД.