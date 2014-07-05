Над Славянском поднят флаг Украины, силовики возобновляют жизнь города (фото)

Над Славянском поднят Государственный флаг Украины, силовики начали возобновление жизнедеятельности города.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, министр обороны Украины генерал-полковник Валерий Гелетей и начальник Генерального штаба армии генерал-лейтенант Виктор Муженко доложили президенту Украины Петру Порошенко, что над горсоветом Славянска поднят Государственный флаг Украины.

«Господин президент, верховный главнокомандующий, ваш приказ об освобождении Славянска от боевиков выполнен. В эту минуту над горсоветом Славянска перед строем украинских солдат был поднят Государственный флаг Украины», - заявил Гелетей.

Он также отметил, что поручение президента Украины о возобновлении работы социальных служб и служб милиции города Славянск принято к исполнению.

«Мы приступили к возобновлению жизнедеятельности города», - добавил Гелетей.

Президент заявил, что приветствует военных, и дал поручение до конца дня представить к наградам украинских солдат, которые отличились во время освобождения населенных пунктов Николаевка, Семеновка и город Славянск.

Руководители Вооруженных сил также доложили верховному главнокомандующему о текущем состоянии антитеррористической операции.

Так, в Краматорске находится разведывательная рота для проверки города на предмет возможности его минирования для последующего проведения боевой операции.

Президент дал задание при освобождении городов и населенных пунктов обеспечить максимальную защиту мирного населения.

В Славянске начинает работу миссия по предоставлению гуманитарной помощи всем, кто в ней нуждается.

В поселке Николаевка, освобожденном от боевиков вчера, начала работать временная администрация, назначен руководитель милиции.

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Как сообщал УНИАН, пророссийские сепаратисты при поддержке террористов из РФ захватили власть в Славянске в середине апреля.

Сегодня силы АТО выбили из Славянка большое количество террористов, которые направились в Краматорск.

Позже в соцсетях появились сообщения, что тысячи террористов из Славянска и Краматорска двигаются к Донецку.

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