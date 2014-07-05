Террористы прорвались из блокированного Славянска в Краматорск

Колонна террористов из Славянска, несмотря на плотный огонь со стороны украинских военнослужащих, прорвалась в Краматорск, сообщает ТСН.

Очевидцы в группе Kramatorsk в социальной сети Facebook сообщают, что три Камаза, два танка и 8 машин без фар пролетели по трассе из Славянска и поехали к центру Краматорска, где находится главный штаб местных боевиков. Кроме того, в микрорайоне Лазурный заметили один БТР и 5 авто террористов.

В Twitter пользователи сообщают о 50 единицах техники террористов, которые полями прорвались в Краматорск.

Этому предшествовал плотный огонь по террористам со стороны Карачуна, который занимают украинские военные.

Также пользователи соцсетей сообщают о стрельбе в центре города, а также в поселке Беленькое, которое находится на севере города недалеко от Славянска. Кроме того, террористы снова пытаются атаковать аэродром, на котором находятся украинские силовики.

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