Российские пограничники расстреляли 300 боевиков, которые пытались вернуться в РФ - РНБО

Российские пограничники расстреляли 300 боевиков, которые пытались вернуться в РФ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил представитель информационного центра СНБО Андрей Лысенко на брифинге.

«Сегодня ночью была зафиксирована попытка группы боевиков в количестве до 300 человек выйти с территории Украины, однако российские пограничники открыли огонь из всех видов оружия и вынудили вернуться назад. Это уже не первый случай, когда наемников, которые прибывают с территории РФ в Украину, не пропускают в обратном направлении под угрозой смерти», - сообщил он.

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«Командование АТО дает возможность террористам сложить оружие и сдаться, этой возможностью участники бандформирований пользуются все чаще», - прибавил Лысенко.

Представитель СНБО напомнил номер телефона горячей линии для тех боевиков, которые захотят сложить оружие: 0 800 501 482.