Кабмин вводит капелланскую службу в армии
15:03, 02 июля 2014Политика
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Кабинет министров Украины вводит в армейских подразделениях капелланскую службу и призывает представителей всех религиозных конфессий в Украине поддержать военных.
Кабмин вводит капелланскую службу в армии /Фото: УНИАН
Как передает корреспондент УНИАН, об этом в ходе заседания правительства заявил премьер-министр Украины Арсений Яценюк.Читайте такжеУ военных капелланов теперь есть свой Кодекс
«Будет принято решение о внедрении капелланской службы в армии. Это то, что нужно для поддержки боевого духа, для поддержки веры и веры в нашу победу. Я призываю все конфессии подержать украинскую армию и украинское войско», - сказал глава правительства.
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