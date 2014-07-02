Кабмин вводит капелланскую службу в армии

15:03, 02 июля 2014
Политика
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Кабинет министров Украины вводит в армейских подразделениях капелланскую службу и призывает представителей всех религиозных конфессий в Украине поддержать военных.

Фото: УНИАН

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в ходе заседания правительства заявил премьер-министр Украины Арсений Яценюк.Читайте такжеУ военных капелланов теперь есть свой Кодекс

«Будет принято решение о внедрении капелланской службы в армии. Это то, что нужно для поддержки боевого духа, для поддержки веры и веры в нашу победу. Я призываю все конфессии подержать украинскую армию и украинское войско», - сказал глава правительства.

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