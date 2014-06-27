В бою на блокпосту в Краматорске погибли 5 военнослужащих сил АТО

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил пресс-секретарь информационного центра Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Андрей Лысенко. "Этот блокпост в ходе боя был разбит. С 19.30 до почти 00.00 шел бой. Благодаря действиям наших военнослужащих удалось понести минимальные потери. Этот блокпост остается ничейным, но находится в поле зрения наших военных и контролируется», - сказал Андрей Лысенко.

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По его словам, решение об отводе личного состава с этого блокпоста было принято в связи с подтягиванием дополнительных сил со стороны боевиков, а также наступлением темноты, которая осложняла контроль за целями. "Поэтому принято решение об отводе личного состава с целью сохранения жизни военнослужащих", - подчеркнул пресс-секретарь информационного центра СНБО.