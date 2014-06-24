Под Славянском террористы обстреливают сразу три блокпоста бойцов АТО - Тымчук
22:18, 24 июня 2014Политика
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Под Славянском идет обстрел террористами сразу трех блок-постов сил АТО.
REUTERS
Оперативные данные группы «Информационное Сопротивление» предоставил реководитель Центра военно-политических исследований Дмитрия Тымчука.
"Боевики используют минометы и автоматические гранатометы АГС-17.
В районе позиций силовиков на горе Карачун террористы готовятся к штурму", - написал он.
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По его словам, также не подтверждает информация, ранее распространенная российскими СМИ, о захвате террористами воинской части в Артемовске.
"Данная воинская часть полностью контролируется силовиками, которые готовы выполнить боевые задачи по обороне объекта", - сообщил Тымчук.
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