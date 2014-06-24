Под Славянском террористы обстреливают сразу три блокпоста бойцов АТО - Тымчук

Оперативные данные группы «Информационное Сопротивление» предоставил реководитель Центра военно-политических исследований Дмитрия Тымчука.

"Боевики используют минометы и автоматические гранатометы АГС-17.

В районе позиций силовиков на горе Карачун террористы готовятся к штурму", - написал он.

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По его словам, также не подтверждает информация, ранее распространенная российскими СМИ, о захвате террористами воинской части в Артемовске.

"Данная воинская часть полностью контролируется силовиками, которые готовы выполнить боевые задачи по обороне объекта", - сообщил Тымчук.