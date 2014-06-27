В Краматорске террористы уничтожили блокпост силовиков: есть погибшие и раненые

По информации, вчера вечером террористы с танками уничтожили полностью первый блокпост силовиков, расположенный на Рыбхозе, передает ТСН.

Уцелевшие воины отступили к блокпосту возле Комбикормового завода, чтобы там закрепиться.

Военнослужащие, которые сейчас находятся на передовой, по телефону сообщили, что в результате массированного обстрела на стороне силовиков больше десяти убитых и раненых, но эта информация пока что не подтверждена.

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Относительно восьмого блокпоста, где в течение дня также продолжались перестрелки, там пока без эксцессов, но ребята переживают, потому что со стороны Славянска на них тоже наведены дула двух танков.

Солдаты на передовой убеждены - если начнется обстрел и не будет поддержки, число жертв может быть значительным.