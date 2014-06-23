Нацгвардия опровергает информацию о захоронении погибших бойцов в озерах на Донетчине

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Нацгвардии.

В сообщении говорится, что каждый военнослужащий, который проходит службу в Нацгвардии, тем более - принимает участие в АТО, имеет заключенный с Национальной гвардией контракт о прохождении службы, проходит соответствующие спецпроверки в разных органах, имеет друзей, родных и близких. Поэтому распространение подобной информации является ничем иным, как «специально профинансированной грязной пропагандой против военнослужащих Национальной гвардии Украины».Читайте такжеНацгвардия сформирует новый добровольческий спецбатальон "Крым"

Командование предупреждает представителей заангажированных СМИ, что в случае распространения в дальнейшем подобной недостоверной информации будет делать все, чтобы привлечь виновных лиц к ответственности.