Украина усилила контроль морской границы

Украинские пограничники усилили контроль границы на Азовском море, сообщает "Радио Свобода".

В Мариуполе морской пограничный отряд морской охраны усилили пограничники, которые в начале марта прорвались вместе с катерами из оккупированного Крыма.

Читайте такжеВ РФ утверждают, что закрыли два пункта пропуска на границе с Украиной

Напомним, украинские пограничники показали российские мины, которыми их и военнослужащих ВСУ систематически обстреливают со стороны террористов