Украина усилила контроль морской границы

03:37, 23 июня 2014
Политика
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В Донецкой области усилена охрана не только сухопутной, но и морской границы

/ wikipedia.org
 

Украинские пограничники усилили контроль границы на Азовском море, сообщает "Радио Свобода".

В Мариуполе морской пограничный отряд морской охраны усилили пограничники, которые в начале марта прорвались вместе с катерами из оккупированного Крыма.

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Напомним, украинские пограничники показали российские мины, которыми их и военнослужащих ВСУ систематически обстреливают со стороны террористов

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