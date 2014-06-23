Украина усилила контроль морской границы
03:37, 23 июня 2014Политика
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В Донецкой области усилена охрана не только сухопутной, но и морской границы
Украина усилила контроль морской границы / wikipedia.org
Украинские пограничники усилили контроль границы на Азовском море, сообщает "Радио Свобода".
В Мариуполе морской пограничный отряд морской охраны усилили пограничники, которые в начале марта прорвались вместе с катерами из оккупированного Крыма.
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Напомним, украинские пограничники показали российские мины, которыми их и военнослужащих ВСУ систематически обстреливают со стороны террористов
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