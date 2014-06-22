Аваков предоставил ОБСЕ доказательства использования боевиками российского БТР

Об этом Аваков написал на своей странице в соцсети. Читайте такжеНа Донетчине бойцы Нацгвардии захватили российский БТР-80 (фото)

"Зав. хранилищем российской воинской части выдавала в этот российский БТР всю комплектацию и исправно заполняла формуляры. Или только вы не видите печати российской воинской части с гербом, номером и надписью? Документы из этого российского БТРа уже давно в посольствах и в ОБСЕ", - написал в соцсети министр.