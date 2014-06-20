11 руководителям «ДНР» и «ЛНР» объявили о подозрении за участие в террористических организациях

Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры Украины.

Это касается «премьер-министра ДНР» Александра Бородая, «председателя Службы безопасности ДНР» Александра Ходаковского, «вице-премьер-министра по социальной политике ДНР» Александра Калюского, «министра труда и социальной политики ДНР» Романа Лягина, «министра информации и массовых коммуникаций ДНР» Александра Хрякова, «руководителя управления делами правительства ДНР» Бориса Литвинова, «министра экономического развития ДНР» Владимира Подгорного.

Читайте такжеПограничники задержали начальника поезда по подозрению в связях с террористами

Также о подозрении объявлено «министру обороны ЛНР» Игорю Плотницкому, «министру внутренних дел ЛНР» Юрию Ивакину, «председателю Центральной избирательной комиссии ЛНР» Александру Малихову, «председателю парламента ЛНР» Алексею Карякину.

Подготовлены ходатайства в суд о получении разрешения на их задержание и применение меры пресечения в виде содержания под стражей.

Уголовные производства открыты по ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации) Уголовного кодекса Украины.