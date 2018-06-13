Прокуратура в поисках «Героя Украины»

Наверное, ни в одном регионе Украины ни один губернатор не вызывал такой откровенной ненависти у жителей области. Сергея Тулуба на Черкасчине не любили и боялись. А, потому, долго молчали и терпели.

После того, как Виктор Янукович позорно бежал из страны, а в Киеве «посыпалась» центральная вертикаль Партии регионов, народные депутаты Украины от Черкасской области Виктор Тимошенко и Николай Томенко первыми вспомнили Сергею Тулубу все пригрешения. А таковых за годы «правления», у губернатора накопилось немало.

Так, начиная с 2010 года, сразу после вступления в должность, Сергей Тулуб развернул в области капитальное строительство за счет государственного и областного бюджетов. Однако, по данным народных депутатов, использование этих средств сопровождалось злоупотреблениями, нацеленными на «отмывание» денег.

В частности, по поручению губернатора, проводилась фальсификация документов при тендерных закупках и была введена процедура денежных «откатов». К примеру, по данным прокуратуры Черкасской области, при проведении тендерных закупок по строительству объектов социальной и медицинской инфраструктуры, должностные лица местной облгосадминистрации присвоили себе кругленькую сумму — 135 млн. гривен. Теперь, по фактам завладения государственными средствами в особо крупных размерах (ч.5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины), следственное управление прокуратуры Черкасской области расследует уголовное дело.

«Музыкальный» скандал

Впрочем, этим делом работа прокуратуры вряд ли органичится, так как у самих черкасчан претензий к местному «Герою Украины» - гораздо больше. Одна из них — скандальное назначение 23-летней студентки Черкасского национального университета Ольги Сысоевой и.о. директора местной филармонии. Собственно, жители города иначе, как креатурой губернатора, ее не называли. «... С такими ногами и таким «папиком» можно и до министра культуры дослужиться в 25 лет...», - писали в социальных сетях возмущенные жители Черкасс.

В этой должности молодая депутат местного Горсовета от Партии регионов и директор черкасского Дворца молодежи заменила не лишь бы кого, а заслуженного деятеля искусств Украины Александра Дьяченко. И это вызвало естественное возмущение интеллигенции не только области, но и всей Украины. В частности, отрытое письмо артистов Черкасской областной филармонии к главе ОГА и облсовета подписали более 110 человек.

Очень удивился назначению тогдашний министр культуры Украины Леонид Новохатько, который даже встретился с Сергеем Тулубом, дабы обсудить ситуацию и услышать аргументы в пользу этого решения губернатора. Видимо, объяснения Тулуба были не убедительны, учитывая, что после встречи, Новохатько заявил журналистам, что 23-летняя студентка не будет директором филармонии.

В результате огласки истории со скандальным назначением, Сергей Тулуб решил отступить и придумал для своей протеже другую должность. Молодую регионалку назначили руководить управлением семьи, молодежи и спорта департамента образования и гуманитарной политики Черкасского горисполкома. Причем, по словам чиновников мэрии, это управление было специально создано для трудоустройства Ольги Сысоевой. Налицо — превышение губернатором и чиновниками ОГА должностных обязанностей.

Кроме этого, и жители области, и давние оппоненты, не могут забыть Тулубу и уничтожение 200-летнего аутентичного дома зажиточного чумака, который был объектом Национального заповедника «Родина Тараса Шевченко», а также организацию отрядов «титушек», прозванных местными жителями «тулубюгенд», терроризировавших Черкассы несколько последних месяцев.

«Тулубюгенд»

Свой боевых путь «тулубюгенд» начал с провокации на митинге оппозиции в прошлом году, когда с десяток молодых ребят вышли на центральную площадь города в белых футболках с надписью «Бей жидов». Впрочем, тогда милиция в упор не видела в этом проявлений антисемитизма и разжигания межнациональной вражды. Возможно, теперь эти нарушения заметит прокуратура.

Как бы там ни было, первые безнаказанные столкновения «тулубюгенда» с оппозицией и журналистами возле здания облсовета еще до печальных событий на Майдане в Киеве, убедили руководство области в целесообразности существования «боевой молодежи», которую ничто не мешает бросать на борьбу с местными Евромайдановцами. Тот факт, что правоохранители не замечали явных провокаций «тулубюгенда» а, иногда, даже помогали их действиям, убедили черкасскую общественность в том, что «боевиков» координируют из ОГА. Немногим позже появление «титушек» на местном Антимайдане с флагами Партии регионов лишь подтвердили подозрения черкасчан.

В конце января, когда акции гражданского противостояния в Киеве начали массово «перемещаться» в регионы, «тулубюгенд» весьма пригодился черкасской власти. Так, по свидетельствам активистов Автомайдана, 27 января именно «боевая молодежь» начала второй штурм помещений Черкасской облгосадминистрации. Как только машины столичного Автомайдана въехали на Соборную площадь Черкасс, ниоткуда появились «титушки» и начали забрасывать в здание ОГА «коктейли Молотова», бить окна и делать попытки попасть в здание. Примечательно, что пропали они так же внезапно, как и исчезли. Зато, вместо них, «на сцену» вышел «Беркут», который избил и задержал 12 автомайдановцев. Попутно, были сожжены и несколько их автомобилей.

К слову, после этого инцидента, Сергей Тулуб с улыбкой валял дурака и рассказывал журналистам, что машины Автомайдановцев на Соборной площади загорелись «из-за технических неисправностей». «Что касается машин, то на них так сильно гоняют... Видимо, неудачный технический осмотр привел к таким случаям, когда замкнула кабельная продукция, или еще что-нибудь случилось... - сказал он. - Я не знаю, что там было. Сами посмотрите, машин было много. 56 приехало только из Киева, а вы говорите, две загорелось... Если бы кто-то специально это делал, то сделал бы и со всеми остальными», - констатировал Тулуб.

Преступление против народа

Но самым «ярким» фактом биографии черкасского губернатора народные депутаты считают события 21 февраля, когда вооруженный огнестрельным оружием «Беркут» напал на блокпост безоружных жителей Черкасской области на въезде на дамбу через Кременчугское водохранилище (трасса «Черкассы - Золотоноша — Киев»). «Беркут» стрелял в людей, даже в спины тех, кто пытался убежать», - напоминают депутаты.

По словам Виктора Тимошенко, сегодня нет никаких сомнений, что это происходило по прямому указанию губернатора Сергея Тулуба. «Тулуб, у которого сегодня руки в крови, обязательно ответит и за расстрел на дамбе, и за провокацию с захватом ОГА, и за незаконные решения судов в отношении задержанных активистов, и за созданный им отряд бандитов - «титушек» - «тулубюгенд», - заявил парламентарий.

В свою очередь, депутат Черкасского горсовета Николай Булатецкий считает, что часть его коллег покрывала преступления губернатора, а то и участвовала в них. «Тулуб совершил страшные преступления против народа Украины, и, с особым цинизмом, против жителей Черкасской области. Часть из вас покрывала его преступления, а то и участвовала в них... Сотрудничество с Тулубом заслуживает позора... Я убежден, Тулуб и другие должны отбывать наказание в местах лишения свободы», - написал он на своей странице в социальной сети.

В поисках «Героя Украины»

Впрочем, несмотря на то, что «правление» Сергея Тулуба закончилось внезапно, когда прокуратура объявила о начале уголовного преследования ночью 25 января, чтобы наказать чиновника, его еще нужно найти. Учитывая, что судья Приднепровского районного суда Черкасс принял решение во время расследования содержать губернатора под стражей, последний, не дожидаясь ареста, сбежал.

На сегодняшний день, Сергей Тулуб объявлен в розыск. «Тулубу удалось уйти от наказания и вывезти значительные средства, ценности, награбленные в Черкасской области», - считает Николай Булатецкий.

Бывшие соратники и противники гадают, где может скрываться беглый губернатор, имеющий, по некоторым данным, недвижимость в Испании и ОАЭ. Экс-мэр Черкасс Сергей Одарыч назначил за информацию о его местонахождении денежное вознаграждение.

А, пока губернатор находится в розыске, народные депутаты все же сделают ему, пусть мелкую, зато неприятность. Как известно, Сергей Тулуб очень гордился тем фактом, что носит звание Героя Украины. Черкасских журналистов и чиновников не раз удивляло, что в каждом публичном упоминании губернатора в прессе, в каждом пресс-релизе ОГА, в каждом обращении к главе города, служебном письме или записке, обязательно присутствовала фраза «Герой Украины, глава Черкасской облгосадминистрации Сергей Тулуб». 25 февраля в Верховной Раде был зарегистрирован проект постановления об отмене Указа главы государства, присвоевшего это высокое звание беглому губернатору. Проголосовать за это решение парламент сможет уже на этой неделе.

Юрий Дубрава