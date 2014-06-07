Состоялась инаугурация пятого президента Украины: курс на ЕС и мирный план для Донбасса

На торжественном заседании присутствовали бывшие президенты Украины Леонид Кравчук, Леонид Кучма, Виктор Ющенко, в то же время отсутствует Виктор Янукович, который, как известно, скрывается в России.

Также в сессионном зале присутствует весь состав правительства во главе с премьер-министром Украины Арсением Яценюком. Все фракции и группы парламента, а также иностранные делегации. Присутствуют также лидеры политических партий, в том числе лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко. Бывшие главы правительства и парламента страны. Кроме этого, в сессионном зале парламента также присутствуют жена и дети нового главы государства, а также его отец Алексей Порошенко.

Когда Петр Порошенко входил в здание Верховной Рады один из солдат, стоявший вблизи двери, сначала выпустил винтовку, а затем и сам наклонился, и было понятно, что ему стало плохо. После этого солдата забрали.



В Здании Верховной Рады Украины Порошенко, положив руку на Пересопницкое евангелие, принял следующую присягу: "Я, Петр Порошенко, волей народа избранный Президентом Украины, вступая на этот высокий пост, торжественно присягаю на верность Украине. Обязуюсь всеми своими делами отстаивать суверенитет и независимость Украины, заботиться о благе Отчизны и благосостоянии украинского народа, отстаивать права и свободы граждан, соблюдать Конституцию Украины и законы Украины, исполнять свои обязанности в интересах всех соотечественников, повышать авторитет Украины в мире".

Сразу после принесения присяги на верность украинскому народу Порошенко подписал текст присяги и передал его председателю Конституционного суда Юрию Баулину. После этого Баулин объявил, что новоизбранный президент принес присягу и вступил в должность президента Украины и получил Свидетельство о вступлении в должность Президента и официальные символы главы государства - Знак президента Украины, Печать и Булаву.

Председатель Центральной избирательной комиссии Михаил Охендовский вручил Порошенко Удостоверение президента Украины.

После этого Национальный заслуженный академический украинский хор им. Веревки исполнил Молитву за Украину Николая Лысенко. Затем Петр Порошенко подписал указ о принятии на себя полномочий Верховного главнокомандующего.

Перед своей речью, Президент Украины Порошенко призвал присутсвующих в ВР почтить минутой молчания всех, кто погиб за свободу и независимость Украины.

“Многие думали, что вроде бы независимость досталась нам без каких-либо усилий. Это неправда. За нашу независимость и самостоятельность боролись целые поколения украинских патриотов, за нее погибли герои Небесной сотни, за нее гибнут украинские воины и мирные граждане. Прошу почтить минутой молчания память всех, кто погиб за свободу и независимость Украины”, - сказал Порошенко.

В своей речи Президент Украины Петр Порошенко призвал всех сложить оружие и обещает амнистию тем, кто не убивал людей и не финансировал террористов на Донбассе.

"Я иду в президенты, чтобы сохранить и укрепить единство Украины, обеспечить длительный мир и гарантировать надежную безопасность. Мир - это главное, к чему сегодня стремится украинский народ", - сказал Порошенко.

Он подчеркнул, что не хочет войны и не жаждет мести: "Хотя перед глазами большие жертвы, принесенные украинским народом. Я хочу мира и добьюсь единства Украины". Кроме этого, пятый президент Украины обещает уделить большое внимание Донбассу и призывает его жителей к диалогу. Он также подчеркнул, что всенародные выборы президента поставили жирный крест на разговорах о якобы нелегитимности украинской власти. Он отметил, что этот миф был посеян российской пропагандой и кланом Виктора Януковича, который предал Донбасс и ограбил его еще в большей степени, чем всю страну в целом.

Президент Порошенко также выступил за проведение досрочных местных выборов в Донбассе: “Нам нужен легитимный партнер по диалогу, говорить с бандитами мы не будем. Мы готовы объявить досрочные местные выборы в Донбассе для формирования партнеров по диалогу”.

Петр Порошенко также подчеркнул, что Крым есть и будет украинским: «Россия оккупировала Крым, который есть, был и будет украинским. Вчера я об этом твердо заявил российскому руководству в Нормандии», - подчеркнул он.

Кроме этого, Президент Порошенко заявил, что Украина была, есть и будет унитарным государством.

«Именно европейский опыт подсказывает нам, что значительную часть полномочий уже сейчас нужно делегировать из центра местным органам власти.Реформа по децентрализации начнется уже в этом году изменениями в Конституцию. Новые полномочия получат новоизбранные местные советы, но Украина была, есть и будет унитарным государством. Бред о федерализации не имеет почвы для Украины», - подчеркнул Порошенко.

Петр Порошенко также пообщел как можно скорее подписать Соглашение об ассоциации с ЕС.

“Европейский выбор - это сердце нашего национального идеала, это выбор, сделанный нашими предками. Что нам нужно конкретно сделать, чтобы жить свободно, чтобы жить безбедно, жить в мире и безопасности. Это все написано в Соглашении о политической ассоциации и зоне свободной торговли с ЕС...", - отметил Порошенко.

Пятый президент Украины такжевыступил за досрочные выборы парламента.

Важной частью общественного запроса на полную перезагрузку власти являются и досрочные выборы парламента. Действующий состав уважаемого нашего собрания не совсем отвечает настроениям общества. Оно существенно изменилось в 2012 году, а жить по-новому и означает, что нельзя пренебрегать волей народа», - подчеркнул он.

Президент Украины завил, что украинский язык будет единственным государственным языком в Украине, но при этом отметил, что Конституция гарантирует свободное развитие русского и других языков.

"Жить свободно означает и свободно разговаривать на родном языке, руководствоваться 10 статьей Конституции, а она определяет украинский язык как единственный государственный, и гарантирует свободное развитие русского и других языков. Слово труд, мир, зарплата, пенсия, стипендия звучат очень похоже, что на украинском, что на русском», - подчеркнул он.