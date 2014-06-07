Состоялась инаугурация пятого президента Украины: курс на ЕС и мирный план для Донбасса

12:30, 07 июня 2014
Политика
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Сегодня состоялась инаугурация новоизбранного президента Украины Петра Порошенко. В Верховной Раде Украины, где сегодня проходила инаугурация Порошенко, присутствовали представители около 60 официальных зарубежных делегаций.

REUTERS

На торжественном заседании присутствовали бывшие президенты Украины Леонид Кравчук, Леонид Кучма, Виктор Ющенко, в то же время отсутствует Виктор Янукович, который, как известно, скрывается в России.

Также в сессионном зале присутствует весь состав правительства во главе с премьер-министром Украины Арсением Яценюком. Все фракции и группы парламента, а также иностранные делегации. Присутствуют также лидеры политических партий, в том числе лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко. Бывшие главы правительства и парламента страны. Кроме этого, в сессионном зале парламента также присутствуют жена и дети нового главы государства, а также его отец Алексей Порошенко.

REUTERS

Когда Петр Порошенко входил в здание Верховной Рады один из солдат, стоявший вблизи двери, сначала выпустил винтовку, а затем и сам наклонился, и было понятно, что ему стало плохо. После этого солдата забрали.


В Здании Верховной Рады Украины Порошенко, положив руку на Пересопницкое евангелие, принял следующую присягу: "Я, Петр Порошенко, волей народа избранный Президентом Украины, вступая на этот высокий пост, торжественно присягаю на верность Украине. Обязуюсь всеми своими делами отстаивать суверенитет и независимость Украины, заботиться о благе Отчизны и благосостоянии украинского народа, отстаивать права и свободы граждан, соблюдать Конституцию Украины и законы Украины, исполнять свои обязанности в интересах всех соотечественников, повышать авторитет Украины в мире".

Сразу после принесения присяги на верность украинскому народу Порошенко подписал текст присяги и передал его председателю Конституционного суда Юрию Баулину. После этого Баулин объявил, что новоизбранный президент принес присягу и вступил в должность президента Украины и получил  Свидетельство о вступлении в должность Президента и официальные символы главы государства - Знак президента Украины, Печать и Булаву.

Председатель Центральной избирательной комиссии Михаил Охендовский вручил Порошенко Удостоверение президента Украины.

Фото: УНИАН

После этого Национальный заслуженный академический украинский хор им. Веревки исполнил Молитву за Украину Николая Лысенко. Затем Петр Порошенко подписал указ о принятии на себя полномочий Верховного главнокомандующего.

Перед своей речью, Президент Украины Порошенко призвал присутсвующих в ВР почтить минутой молчания всех, кто погиб за свободу и независимость Украины.

“Многие думали, что вроде бы независимость досталась нам без каких-либо усилий. Это неправда. За нашу независимость и самостоятельность боролись целые поколения украинских патриотов, за нее погибли герои Небесной сотни, за нее гибнут украинские воины и мирные граждане. Прошу почтить минутой молчания память всех, кто погиб за свободу и независимость Украины”, - сказал Порошенко.

В своей речи Президент Украины Петр Порошенко призвал всех сложить оружие и обещает амнистию тем, кто не убивал людей и не финансировал террористов на Донбассе.

"Я иду в президенты, чтобы сохранить и укрепить единство Украины, обеспечить длительный мир и гарантировать надежную безопасность. Мир - это главное, к чему сегодня стремится украинский народ", - сказал Порошенко.

Он подчеркнул, что не хочет войны и не жаждет мести: "Хотя перед глазами большие жертвы, принесенные украинским народом. Я хочу мира и добьюсь единства Украины". Кроме этого, пятый президент Украины обещает уделить большое внимание Донбассу и призывает его жителей к диалогу. Он также подчеркнул, что всенародные выборы президента поставили жирный крест на разговорах о якобы нелегитимности украинской власти. Он отметил, что этот миф был посеян российской пропагандой и кланом Виктора Януковича, который предал Донбасс и ограбил его еще в большей степени, чем всю страну в целом.

Президент Порошенко также выступил за проведение досрочных местных выборов в Донбассе: “Нам нужен легитимный партнер по диалогу, говорить с бандитами мы не будем. Мы готовы объявить досрочные местные выборы в Донбассе для формирования партнеров по диалогу”.

Петр Порошенко также подчеркнул, что Крым есть и будет украинским: «Россия оккупировала Крым, который есть, был и будет украинским. Вчера я об этом твердо заявил российскому руководству в Нормандии», - подчеркнул он.

Кроме этого, Президент Порошенко заявил, что Украина была, есть и будет унитарным государством.

«Именно европейский опыт подсказывает нам, что значительную часть полномочий уже сейчас нужно делегировать из центра местным органам власти.Реформа по децентрализации начнется уже в этом году изменениями в Конституцию. Новые полномочия получат новоизбранные местные советы, но Украина была, есть и будет унитарным государством. Бред о федерализации не имеет почвы для Украины», - подчеркнул Порошенко.

Петр Порошенко также пообщел как можно скорее подписать Соглашение об ассоциации с ЕС.

“Европейский выбор - это сердце нашего национального идеала, это выбор, сделанный нашими предками. Что нам нужно конкретно сделать, чтобы жить свободно, чтобы жить безбедно, жить в мире и безопасности. Это все написано в Соглашении о политической ассоциации и зоне свободной торговли с ЕС...", - отметил Порошенко.

Пятый президент Украины такжевыступил за досрочные выборы парламента.

Важной частью общественного запроса на полную перезагрузку власти являются и досрочные выборы парламента. Действующий состав уважаемого нашего собрания не совсем отвечает настроениям общества. Оно существенно изменилось в 2012 году, а жить по-новому и означает, что нельзя пренебрегать волей народа», - подчеркнул он.

Президент Украины завил, что украинский язык будет единственным государственным языком в Украине, но при этом отметил, что Конституция гарантирует свободное развитие русского и других языков.

"Жить свободно означает и свободно разговаривать на родном языке, руководствоваться 10 статьей Конституции, а она определяет украинский язык как единственный государственный, и гарантирует свободное развитие русского и других языков. Слово труд, мир, зарплата, пенсия, стипендия звучат очень похоже, что на украинском, что на русском», - подчеркнул он.

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