Посланник США раскритиковал европейский план по перевооружению: при чем здесь Украина

Пуздер заявил, что предстоящие правила будут "прямым нарушением" условий и духа торгового соглашения, заключенного США и ЕС в прошлом году.

Специальный представитель президента США Дональда Трампа в Европейском союзе осудил предстоящий план "Сделано в Европе".

Эндрю Пуздер предупредил в интервью Bloomberg, что он может нанести ущерб оборонным усилиям союзников и ослабить способность Украины противостоять России. По его словам, принятие предлагаемых правил "было бы серьезной ошибкой".

Отмечается, что вмешательство США в программу "Сделано в Европе" усиливает противодействие со стороны Великобритании, которая лоббирует такие страны, как Германия, Италия и Нидерланды, чтобы противостоять пунктам, исключающим Великобританию из участия в государственных закупках.

Видео дня

Пуздер заявил, что предстоящие правила будут "прямым нарушением" условий и духа торгового соглашения, заключенного США и ЕС в прошлом году.

"Мы договорились не иметь подобных преференций между нашими двумя странами", - сказал он.

Посланник предупредил, что предлагаемые правила будут "реальной угрозой для нашей оборонно-промышленной базы".

"У ЕС и США очень разнородная оборонно-промышленная база", - сказал он, отметив, что многие компании, производящие оружие для союзников по НАТО и Украины, "имеют производственные мощности как в Европе, так и в Соединенных Штатах".

Пуздер также раскритиковал ЕС за его недавнюю программу оборонных кредитов в размере 150 миллиардов евро, известную как SAFE. Эта инициатива отдает приоритет закупкам внутри страны, но открыта для стран, не входящих в ЕС, при определенных условиях.

"Включение формулировок о европейских преференциях может быть очень опасным, поскольку ослабляет наши совместные усилия в области обороны", - сказал он.

Европа препятствует собственному росту такими правилами, утверждал Пуздер:

"Вы можете лишить себя возможностей для совместной работы над технологиями или исследованиями, которые на самом деле могут нанести ущерб европейской экономике".

По его словам, он хотел бы видеть "политику, способствующую экономическому росту в Европейском союзе".

США по-прежнему привержены европейской безопасности, заявил Пуздер, настаивая на том, что американский ядерный зонтик, долгое время защищавший континент, останется. Он опроверг слухи о том, что Европа может создать свой собственный ядерный зонтик из французского атомного арсенала.

"Он никуда не денется. И если он куда-то и денется, то Европа не сможет его заменить", - пояснил посланник.

Перевооружение Европы

Высокопоставленные чиновники из министерства обороны Германии пообещали направить больше средств на инновации и стартапы на фоне растущей критики в отношении расходования огромного военного бюджета страны.

Вас также могут заинтересовать новости: