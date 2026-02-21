Южная Корея может впервые присоединиться к программе НАТО по поставке оружия Украине, - Yonhap

Даже если страна решит присоединиться к PURL, вклад Сеула может ограничиться закупкой нелетального оружия.

Министерство иностранных дел Южной Кореи заявило, что рассматривает различные меры поддержки Украины в войне с Россией. Об этом пишет Yonhap.

Отмечается, что находится на рассмотрении вопрос о присоединении к инициативе по поставке в пострадавшую от войны страну американского оружия.

"Правительство продолжает консультироваться с Организацией Североатлантического договора (НАТО) по различным мерам поддержки Украины", - заявил представитель министерства иностранных дел.

По словам дипломатического источника, среди рассматриваемых мер поддержки - инициатива НАТО по закупке американского оружия для Украины, известная как "Список приоритетных потребностей Украины" (PURL).

Важно, что даже если Южная Корея решит присоединиться к PURL, вклад Сеула может ограничиться закупкой нелетального оружия.

Издиние напоминает, что Австралия и Новая Зеландия, не являющиеся членами НАТО, участвовали в PURL. Япония, также не входящая в НАТО, должна объявить о своем намерении участвовать в этой инициативе, сообщает японское агентство Kyodo News. В сообщении также говорится, что закупаемое при поддержке Японии оборудование будет ограничено нелетальными средствами, такими как транспортные средства и радиолокационные системы.

Южная Корея оказывает Украине только нелетальную и другую гуманитарную помощь с начала войны с Россией в 2022 году.

Помощь Украине - последние новости

Ранее заместитель главы Офиса президента Игорь Жовква рассказал, что Украина сегодня получает больше значительно больше военной помощи от заадных союзников, чем в первые месяцы и годы войны, однако есть и некоторые важные проблемы.

