Рада должна быть переизбрана досрочно - Порошенко

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства сказал в обращении к украинскому народу после инаугурации в Верховной Раде.Читайте такжеСостоялась инаугурация пятого президента Украины: курс на ЕС и мирный план для Донбасса

«Важной частью общественного запроса на полную перезагрузку власти являются и досрочные выборы парламента. Действующий состав уважаемого нашего собрания не совсем отвечает настроениям общества. Оно существенно изменилось в 2012 году, а жить по-новому и означает, что нельзя пренебрегать волей народа», - подчеркнул он.