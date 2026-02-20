Графики отключений 21 февраля: когда будут отключать свет в субботу

Энергосистема продолжает оправляться от последствий российских ракетно-дроновых атак.

В субботу, 21 февраля, в большинстве регионов Украины в течение суток будут применяться графики почасовых отключений электроэнергии и ограничения потребления для промышленных потребителей, сообщает Укрэнерго.

Диспетчеры энергосистемы напоминают, что ограничения применяются из-за "последствий российских ракетно-дроновых атак на энергообъекты".

Энергетики напоминают, что ситуация в энергосистеме может измениться. Соответственно, продолжительность отключений света может как увеличиться, так и уменьшиться. Уточнять актуальную информацию, в случае необходимости, диспетчеры энергосистемы советуют на официальных страницах облэнерго.

Нардеп Сергей Нагорняк прогнозирует уже весной улучшение ситуации со светом в Украине, особенно в Киеве.

Впрочем, даже при отсутствии света в домах украинцев, счета за электроэнергию могут приходить с большими суммами, чем обычно. Причинами этого могут быть как неисправности в работе счетчика, так и индивидуальные привычки и специфика техники потребителей.

