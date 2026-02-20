Алиса Милано трогательно попрощалась с экранным возлюбленным Эриком Дэйном

Актер называл ее просто "Милано".

Американская актриса Алиса Милано трогательно отреагировала на смерть Эрика Дейна, с которым ее связывала совместная работа в сериале "Зачарованные", где они играли влюбленных.

53-летняя Милано опубликовала в своем Instagram-блоге фотографию Дейна с семьей, вспомнив о его отношении к жене Ребекке и их дочерям. По словам актрисы, каждый раз, когда он произносил их имена, его голос менялся, а сам он как будто смягчался.

Также Алиса вспомнила об особой искре в глазах актера, которая появлялась перед тем, как он говорил что-то настолько остроумное, что заставляло либо расхохотаться до слез, либо полностью переосмыслить ситуацию:

"У него было острое чувство юмора. Он любил абсурдность вещей. Любил заставать людей врасплох".

Актриса призналась, что именно Дэйн убедил ее сделать короткую стрижку пикси и пирсинг носа. Также он был рядом, когда она нашла свою любимую собаку - спасенную чихуахуа Люси.

"Искра. Шалость. Нежность, которую он оберегал, но никогда полностью не скрывал. Мое сердце с теми, кому посчастливилось быть его домом", - добавила Алиса.

Как известно, Эрик Дэйн сыграл в сериале "Зачарованные" роль Джейсона Дина - начальника и бойфренда Фиби Галливел. Сегодня стало известно, что актер умер после длительной борьбы с амиотрофическим боковым склерозом. Ему было всего 53 года.

